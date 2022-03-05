Зеленский: Мы наносим оккупантам такие потери, которых они и в страшном сне не видели

Президент уже думает о послевоенном будущем. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский заявил, что враг несет невиданные потери, а украинская армия удерживает все ключевые направления. При этом уже есть решения о десятках миллиардов долларов от Запада для восстановления нашей страны после окончания войны. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

По его словам, власть уже думает о будущем для всех украинцев после войны, как оживить экономику и города.

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"Я говорил с главой Всемирного банка, исполнительным директором МВФ. Имеем согласие между самыми крупными финансовыми институтами ради поддержки Украины. Уже есть решение о неотложной помощи и о десятках миллиардов долларов на восстановление Украины после войны. И это только первые решения", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что украинская армия удерживает все ключевые направления.

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"Контратакуют оккупантов под Харьковом, держат Николаев, Киев, Черниговщину, Сумщину, Донбасс… Мы наносим оккупантам такие потери, которые они не видели в самом страшном сне. Российская армия не вышла на запланированные рубежи, но вышла почти на 10 тыс. убитых российских военных – это парни 18-20 лет, почти дети. Солдаты, которым не смогли объяснить, за что они идут воевать. Россия точно могла бы дать этим своим людям что-то другое, кроме смерти", – подчеркнул глава государства.

Противостояние российскому вторжению

Россия за девять дней войны понесла такие потери, которых еще никогда не знала. По данным Генерального штаба ВСУ, уничтожено более 10 тысяч оккупантов и огромное количество различной техники.

Киев уже не первый день просит НАТО закрыть небо над Украиной, чтобы российские самолеты и ракеты не бомбили украинские города. Однако страны Запада отказались по итогам вчерашнего саммита Альянса. После этого Зеленский жестко отчитал НАТО, обвинил в трусости и неспособности кого-либо защитить.

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Тем временем CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя западной разведки пишет, что у Путина появился новый план по Украине – бомбить города до их сдачи.