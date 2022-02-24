Зеленский обратился к Западу: Надо срочно остановить Путина

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Коллаж: Сегодня

Запад должен срочно сделать над Украиной бесполетную зону и остановить российского лидера Владимира Путина. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

"Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира! Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, оборонная и финподдержка Украины. Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру", – отметил он.

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Зеленский также рассказал, что провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Евросоюза Шарлем Мишелем, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Также Зеленский в новом видеообращении призвал украинцев не поддаваться панике.

Что произошло утром 24 февраля

Советник министра МВД Антон Геращенко рассказал, где в Украине фиксируют взрывы после громкого заявления президента РФ Владимира Путина по поводу начала спецоперации в Украине. Геращенко отметил, что в Украине были ракетные удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове и Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы.

В городе Нежин Черниговской области был обстрелян командно-диспетчерский пункт ГСЧС. В результате обстрела ранены трое спасателей.

В Черкасской области объявлена эвакуация. Речь идет об Уманском районе.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что продолжается обстрел объектов военной инфраструктуры.

В Киеве звучат сирены гражданской обороны, утром были слышны обстрелы районов.

Укрзализныця сообщила о том, что все поезда курсируют по графику.

В Луганской области началась эвакуация местных жителей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении военного положения по всей Украине.

Ранее мы писали, что на прошлой неделе депутаты проголосовали за то, чтобы принять отчет изучавшей временной следственной комиссии (ВСК) деятельность "Укрзализныци" с 2015 по 2020 год. Мы изучили этот документ.