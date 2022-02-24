Зеленський звернувся до Заходу: Треба терміново зупинити Путіна

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Колаж: Сьогодні

Захід має терміново зробити над Україною безпольотну зону та зупинити російського лідера Володимира Путіна. Про це написав президент України Володимир Зеленський. у Twitter.

"Закликаю негайно зупинити Путіна, війну проти України та світу! Будуємо антипутінську коаліцію. Негайні санкції, оборонна та фінпідтримка України. Закриття повітряного простору! Світ має змусити Росію до миру", – зазначив він.

Реклама

Зеленський також розповів, що провів телефонні переговори із президентом США Джо Байденом, канцлером ФРН Олафом Шольцем, президентом Євросоюзу Шарлем Мішелем, президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Також Зеленський у новому відеозверненні закликав українців не піддаватися паніці.

Що сталося вранці 24 лютого

Радник Міністра МВС Антон Геращенко розповів, де в Україні фіксують вибухи після гучної заяви президента РФ Володимира Путіна щодо початку спецоперації в Україні. Геращенко зазначив, що в Україні були ракетні удари по центрах військового управління, аеродромах, військових складах у Києві, Харкові та Дніпрі. Йдуть артилерійські обстріли кордону.

У місті Ніжині Чернігівської області було обстріляно командно-диспетчерський пункт ДСНС. Внаслідок обстрілу поранено трьох рятувальників.

У Черкаській області оголошено евакуацію. Йдеться про Уманський район.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що продовжується обстріл об'єктів військової інфраструктури.

У Києві звучать сирени цивільної оборони, вранці було чути обстріл районів.

Укрзалізниця повідомила, що всі потяги курсують за графіком.

На Луганщині розпочалася евакуація місцевих жителів.

Президент України Володимир Зеленський заявив про запровадження воєнного стану по всій Україні.

Раніше ми писали, що минулого тижня депутати проголосували за те, щоб прийняти звіт тимчасової слідчої комісії, що вивчала (ТСК) діяльність "Укрзалізниці" з 2015 до 2020 року. Ми вивчили цей документ.