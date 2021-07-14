Зеленский будет награждать "легенд": кто может ей стать

В среду, 14 июля, президент Украины Владимир Зеленский основал отличие "Национальная легенда Украины".
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Этой наградой будут отмечать граждан за:
- выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины;
- укрепление государственности страны;
- защиту Отечества и служении украинскому народу.
Также награды будут удостоены те, кто внес весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и ведет активную благотворительную и общественную деятельность.
Кабмин проведет всеукраинский конкурс, по результатам которого будет утвержден рисунок этой награды.
Ранее мы писали о том, что телеканал "Украина 24" получил награду "Человек года" в номинации "информационно-новостной телеканал года".
Как сообщалось ранее, в Роттердаме состоялся финал "Евровидения-2021", где выступили украинцы Go_A. Победителем этого года стала итальянская группа Måneskin с 524 баллами от жюри и зрителей.
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