Зеленський нагороджуватиме "легенд": хто може нею стати

У середу, 14 липня, президент України Володимир Зеленський заснував відзнаку "Національна легенда України".

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Цією нагородою відзначатимуть громадян за:

видатні особисті заслуги в становленні незалежної України;

зміцнення державності країни;

захист Вітчизни і служіння українському народу.

Також нагороди будуть удостоєні ті, хто зробив вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я і веде активну благодійну та громадську діяльність.

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Кабмін проведе всеукраїнський конкурс, за результатами якого буде затверджено малюнок цієї нагороди.

Раніше ми писали про те, що телеканал "Україна 24" отримав нагороду "Людина року" в номінації "інформаційно-новинний телеканал року".

Як повідомлялося раніше, в Роттердамі відбувся фінал "Євробачення-2021", де виступили українці Go_A. Переможцем цього року стала італійська група Måneskin з 524 балами від журі і глядачів.