Телеканал "Україна 24" отримав нагороду "Людина року" (відео)

Чверть століття премія "Людина року" відзначає справжніх лідерів країни – від політиків і журналістів до підприємців і дипломатів

Телеканал "Україна 24" отримав нагороду "Людина року" в номінації "інформаційно-новинний телеканал року".

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"Я вітаю всіх наших колег. За півтора року в ефірі наш телеканал став лідером серед інформаційних мовників. Аудиторія телеканалу – більше 7 млн глядачів в тиждень. І кожен продовжує зростати. Тому що ми сильні, цілеспрямовані й амбіційні. Зупинятися на досягнутому не збираємося", – заявив ведучий "Ток-Шоу номер 1" Василь Голованов.

Він також зазначив, що Новинна група України – ця найбільша і найпотужніша новинна група країни, глядачі якої можуть швидко і зручно отримати всю необхідну інформацію.

Відео: Україна 24

Чверть століття премія "Людина року" відзначає справжніх лідерів країни – від політиків і журналістів до підприємців і дипломатів. Однак цього року особливу увагу приділили лікарям – вони вже більше року знаходяться на передовій війни з коронавірусом. Медики ризикують своїм здоров'ям і щодня рятують життя мільйонів українців.

"Я дуже зворушена. Цей рік ВООЗ присвятила всім медичним працівникам. Я дуже вдячна, хочу побажати всім міцного здоров'я, а нашим ангелам в білих халатах всієї країни – моральної стійкості", – заявила лікарка-інфекціоніст Ольга Голубовська.

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Крім того, в номінації "Міський голова року" переміг мер Києва Віталій Кличко.

"Бути номінованим на людину року – це вже досягнення. Я дякую. Я вже знаходився на цій сцені, не раз отримував цей кубок, нагороду", – зазначив політик.

Для номінантів та гостей церемонії виступали Катерина Бужинська, Міла Нітіч та Павло Зібров. Через пандемію минулого року церемонію не проводили. Тому на цей раз нагороджували лідерів країни за 2019 і 2020 роки.

Як повідомлялося раніше, в Роттердамі відбувся фінал "Євробачення-2021", де виступили українці Go_A. Переможцем цього року стала італійська група Måneskin, з 524 балами від журі і глядачів.