Зеленский подписал указ о создании кибервойск в Украине

Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании кибервойск в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года "О неотложных мерах по киберобороне государства", подразумевающее создание кибервойск в структуре Минобороны Украины.

Соответствующий документ №446/2021 совместно с указанным решением СНБО обнародован на сайте главы государства.

В решении СНБО отмечается, что Кабмин должен безотлагательно рассчитать объем материально-технических и финансовых ресурсов, необходимых для создания и обеспечения надлежащего функционирования кибервойск, а также объем комплектования личного состава кибервойск с учетом оптимального соотношения военнослужащих, работников Министерства обороны Украины, а также зачисленных в запас, резервистов и других категорий лиц.

"По результатам расчетов в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект по созданию и функционированию в системе Министерства обороны Украины кибервойск", – говорится в документе.

В нем отмечается, что указанное решение было принято для защиты суверенитета государства, обеспечения его обороноспособности, предотвращения вооруженного конфликта и оказанию отпора вооруженной агрессии в киберпространстве.

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования. Согласно ему, ответственным за выполнение указанного решения СНБО является секретарь Совета Алексей Данилов.

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Что известно о кибервойсках в Украине

О том, что в Украине будут созданы кибервойска стало известно еще 14 мая. Об этом после одного из заседаний СНБО сообщил сам Алексей Данилов. По его словам, соответствующее решение было единогласно поддержано всеми 21 членами СНБО.

Необходимость создания такого подразделения поясняется очень просто. По данным того же СНБО, только в 2020 году в Украине было зафиксировано около одного миллиона случаев киберугроз. Среди них:

сетевые атаки;

попытки сетевого сканирования;

попытки WEB-атак;

фишинг;

DDoS-атаки;

распространение вредоносного программного обеспечения.

Ранее мы сообщали, что Зеленский одобрил санкции против Гужвы, Шария и "Страны".

Также напомним, Зеленский назначил посла Украины в Лихтенштейне.

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