Зеленський підписав указ про створення кібервійськ в Україні

Зеленський ввів в дію рішення РНБО про створення кібервійськ в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про невідкладні заходи щодо кібероборона держави", що має на увазі створення кібервійськ в структурі Міноборони України.

Відповідний документ №446/2021 спільно із зазначеним рішенням РНБО оприлюднено на сайті голови держави.

У рішенні РНБО зазначено, що Кабмін має невідкладно розрахувати обсяг матеріально-технічних та фінансових ресурсів, необхідних для створення та забезпечення належного функціонування кібервійськ, а також обсяг комплектування особового складу кібервійськ з урахуванням оптимального співвідношення військовослужбовців, працівників Міністерства оборони України, а також зарахованих у запас, резервістів та інших категорій осіб.

"За результатами розрахунків у двомісячний строк розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо створення та функціонування в системі Міністерства оборони України кібервійськ", – йдеться в документі.

У ньому наголошується, що зазначене рішення було ухвалено для захисту суверенітету держави, забезпечення її обороноздатності, запобігання збройному конфлікту та відсічі збройній агресії в кіберпросторі.

Указ президента набирає чинності з дня його опублікування. Згідно з ним, відповідальним за виконання зазначеного рішення РНБО є секретар Ради Олексій Данілов.

Реклама

Що відомо про кібервійська в Україні

Про те, що в Україні будуть створені кібервійська стало відомо ще 14 травня. Про це після одного із засідань РНБО повідомив сам Олексій Данилов. За його словами, відповідне рішення було одноголосно підтримано всіма 21 членами РНБО.

Необхідність створення такого підрозділу пояснюється дуже просто. За даними того ж РНБО, тільки у 2020 році в Україні було зафіксовано близько одного мільйона випадків кіберзагроз. Серед них:

мережеві атаки;

спроби мережевого сканування;

спроби WEB-атак;

фішинг;

DDoS-атаки;

поширення шкідливого програмного забезпечення.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський схвалив санкції проти Гужви, Шарія та "Країни".

Також нагадаємо, Зеленський призначив посла України в Ліхтенштейні.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: