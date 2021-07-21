Версія українською
$ 27,22
32,03

Зеленский подписал закон о коренных народах

21 июля, 22:20

Светлана Москаленко

Документ определяет крымских татар, караимов и крымчаков коренными народами Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О коренных народах", который Рада приняла 1 июля.

Закон был инициирован самим Зеленским, говорится на сайте президента.

Документ направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов, признаются представительные органы коренных народов.

Закон определяет, что коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Реклама

"Коренной народ Украины – автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины", – говорится в документе.

Что предусматривает документ:

Ранее мы рассказывали, чем особенный новый закон "О коренных народах" и почему он так разозлил президента РФ.

Даже сегодня в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин вспомнил о законе и назвал его "дискриминационным".

Новости на эту же тему:

Реклама