Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про корінні народи України", який Рада ухвалила 1 липня.

Закон був ініційований самим Зеленським, йдеться на сайті президента.

Документ спрямований на максимальний захист культурних, інформаційних та інших прав корінних народів, визнаються представницькі органи корінних народів.

Закон визначає, що корінними народами України, які сформувалися на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми, кримчаки.

Реклама

"Корінний народ України – автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України", – йдеться в документі.

Що передбачає документ:

корінні народи мають право на самовизначення в складі України і політичний статус;

забороняється заперечення етнічної приналежності або етнічної самобутності корінних народів України;

корінні народи мають право на дотримання відродження і розвиток своїх духовних, релігійних і культурних традицій і звичаїв, збереження матеріальної і нематеріальної культурної спадщини;

мають право на визначення переліку власних місць і об'єктів релігійного і культурного значення;

відновлення своєї історичної топоніміки;

співпраця з навчальними закладами для забезпечення вивчення своєї мови, історії, культури корінного народу.

можуть створювати свої засоби масової інформації і отримувати державну підтримку;

можуть направляти частину доходів від користування природними ресурсами, розташованими на території АР Крим та міста Севастополя, на свої потреби;

представницькі органи корінних народів можуть брати участь в їхньому міжнародному представництві.

Раніше ми розповідали, чим особливий новий закон "Про корінні народи" і чому він так розлютив президента РФ.

Навіть сьогодні в розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель Путін згадав про закон і назвав його "дискримінаційним".