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Зеленський підписав закон про корінні народи

21 липня, 22:20

Світлана Москаленко

Документ визначає кримських татар, караїмів і кримчаків корінними народами Криму

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про корінні народи України", який Рада ухвалила 1 липня.

Закон був ініційований самим Зеленським, йдеться на сайті президента.

Документ спрямований на максимальний захист культурних, інформаційних та інших прав корінних народів, визнаються представницькі органи корінних народів.

Закон визначає, що корінними народами України, які сформувалися на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми, кримчаки.

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"Корінний народ України – автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України", – йдеться в документі.

Що передбачає документ:

Раніше ми розповідали, чим особливий новий закон "Про корінні народи" і чому він так розлютив президента РФ.

Навіть сьогодні в розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель Путін згадав про закон і назвав його "дискримінаційним".

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