Зеленский призвал россиян встать против Путина – новое видеообращение

Зеленский обратился к россиянам / Фото: Коллаж: Сегодня
Президент Украины Владимир Зеленский призвал россиян бороться за свободу и свои права.
Об этом он сказал в своем новом видеообращении.
"В эти дни, в эти часы между жизнью и рабством, сегодня, завтра, в ближайшую неделю – это время, когда еще можно победить зло без невосполнимых потерь. Когда за позицию грозят увольнением и автозаком, а не ГУЛАГом, материальными потерями, а не расстрелом. Не упустите эту возможность. Социальные сети, друзья, знакомые и незнакомые, коллеги и родственники вас должны услышать. Мы – украинцы. Мы хотим мира. Граждане России, для вас эта борьба не только за мир в Украине..." - сказал Зеленский.
Он добавил, что это в том числе борьба за Россию и за то лучшее, что в ней было.
"За свободу, которую вы видели, за достаток, который вы чувствовали. Если вы промолчите сейчас, то за вас потом будет говорить только ваша бедность, а отвечать ей будут только репрессии. Не молчите!" - добавил президент Украины.
Зеленский обратился к Путину
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что российский лидер Владимир Путин избегает переговоров с ним.
"Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем – я же сосед! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори. Чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы. Мы не захватываем банки. И не захватываем чужие земли", – заявил он.