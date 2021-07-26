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Зеленский провел чистки в СБУ. Кого уволил президент – список

26 июля, 20:17

Мария Дмитренко

Президент Владимир Зеленский сегодня, 26 июля, подписал указы об увольнении четырех должностных лиц Службы Безопасности Украины.

Эта информация появилась на сайте главы государства.

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Ранее мы сообщали, что Зеленский подписал закон о земельных торгах. Он предусматривает, что после запуска рынка земли покупать участки можно будет только на аукционах.

Также напомним, президент подписал закон об обеспечения права граждан на доступ к госрегистрации актов гражданского состояния в связи с укрупнением тергромад № 1427-ІХ.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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