Зеленський провів чистки в СБУ. Кого звільнив президент – список

У Службі безпеки України президент провів кадрову чистку. Зеленський видав чотири укази

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 26 липня, підписав укази про звільнення чотирьох посадових осіб Служби Безпеки України.

Ця інформація з'явилася на сайті глави держави.

Руслан Баранецький звільнений із посту першого заступника голови СБУ і більше не очолює Антитерористичний центр у Службі. На його посаду призначено колишнього заступника глави СБУ Сергія Андрущенка.

Також президент звільнив Василя Малюка з посади заступника глави СБУ-начальника Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

Олексій Корнійчук більше не очолює Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Знятий із посади і глава СБУ в Чернівецькій області Віталій Монастирецький.

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Раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський звільнив Юлію Мендель з посади прессекретарки голови держави.

Також нагадаємо, Зеленський призначив нового дитячого омбудсмена замість Кулеби.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: