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Зеленський провів чистки в СБУ. Кого звільнив президент – список

26 липня, 20:17

Марія Дмитренко

У Службі безпеки України президент провів кадрову чистку. Зеленський видав чотири укази

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 26 липня, підписав укази про звільнення чотирьох посадових осіб Служби Безпеки України.

Ця інформація з'явилася на сайті глави держави.

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Раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський звільнив Юлію Мендель з посади прессекретарки голови держави.

Також нагадаємо, Зеленський призначив нового дитячого омбудсмена замість Кулеби.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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