Зеленский срочно созвал СНБО

СНБО соберется по инициативе президента / Фото: Reuters, СНБО, Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО из-за заявлений, прозвучавших во время заседания Совбеза России. Об этом президент сообщил в Twitter.

"В связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании Совета безопасности Российской Федерации, провел срочные консультации с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем и созвал СНБО", – написал он.

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Что произошло

В России 21 февраля состоялось заседание Совета безопасности Российской Федерации на тему того, признавать ли независимость самопровозглашенных "республик", так называемых "ДНР" и "ЛНР" на территории Украины.

Ранее главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" – Денис Пушилин и Леонид Пасечник – обратились к президенту РФ с просьбой официально признать независимость этих образований. Они попросили рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве с Россией, в том числе в оборонной сфере.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что "вопросы признания "ДНР" и "ЛНР" якобі тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и в Европе. Глава Кремля уверен: если Украина будет принята в НАТО – "угрозы для России многократно возрастут".

По итогу заседания президент РФ Владимир Путин заявил, что решение по признанию так называемых "республик" будет принято сегодня, 21 февраля.

О чем говорили

Экс-президент, экс-премьер РФ Дмитрий Медведев вспомнил о войне с Грузией в 2008 году и сравнил непризнанные Абхазию и Южную Осетию с Донбассом.

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"Складывается впечатление, что эти территории Украине вообще не нужны. Украина не собирается выполнять Минские соглашения. Помню 2008 год, когда мне пришлось принять непростое решение о признании Южной Осетии и Абхазии. Мы знаем, что было потом", — сказал он.

Глава Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что он поддерживает присоединение так называемых "ЛДНР" к России. В ответ Путин одернул его, отметив, что рассматривается не этот вопрос, а признание независимости.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также выступила за признание независимости самопровозглашенных "ЛДНР".

"Было достаточно терпения, достаточно аргументов заставить Украину выполнить минские соглашения, пойти мирным демократическим путем. Очевидно, это не входит в их планы, они этого не хотят и делать не будут", – сказала Матвиенко.

Также она "удивленно" восклицала во время своего выступления: "Что плохого Россия сделала Украине?"

Реакция Украины на планы РФ