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"Будет трудно": Медведев сказал Путину, нужны ли России "Л/ДНР"

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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21 февраля, 17:00
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Политик напомнил о войне с Грузией
Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с "Л/ДНР"
Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с "Л/ДНР" / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, экс-президент и экс-премьер-министр страны Дмитрий Медведев рассказал на заседании Совета безопасности, стоит ли признавать так называемые "Л/ДНР" по просьбе их главарей и по обращению депутатов Госдумы.

"Что касается "ДНР" и "ЛНР", складывается впечатление, что эти территории Украине вообще не нужны. Украина не собирается выполнять Минские соглашения. Помню 2008 год, когда мне пришлось принять непростое решение о признании Южной Осетии и Абхазии. Мы знаем, что было потом", — сказал тон.

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По его словам, 2008 год якобы был уроком для НАТО и ряда европейских стран:

"Они поняли – так поступать с Российской Федерацией нельзя. Сейчас ситуация сложнее. Но в чем-то нам проще. Тогда мы не знали, какая будет реакция. А теперь мы знаем, что будет происходить. Мы знаем все сообщения по санкциям, которые из всех утюгов транслировались в наш адрес. Дам свою оценку: будет трудно", — заявил политик.

Он отметил, что на Донбассе проживает 800 тысяч граждан Российской федерации, и, по его мнению, этот факт "нельзя игнорировать".

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Что Медведев говорил об Украине

Осенью прошлого года была опубликована статья Медведева под названием "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством", в которой он заявляет о бессмысленности переговоров с Киевом.

Он заявил, что президент Владимир Зеленский предал свою идентичность и свой русский язык, а с "вывернутым наизнанку человеком" в РФ договариваться не будут и, мол, Россия будет ждать для переговоров нового, пророссийского руководства в Украине.

Медведев также не стеснялся в выражениях. Среди прочего он назвал украинский закон о коренных народах "ублюдочным", "Крымскую платформу" – дебильной, что Украина "сочиняет отдельную историю", а первые лица Украины – это люди, которые "не имеют никакой устойчивой самоидентификации".

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Даже статья была раскритикована. Российский оппозиционный политик Леонид Гозман считает, что это было фантастическим хамством и имперским высокомерием.

Добавим, что именно Медведев был президентом РФ, когда Россия начала вторжение в Грузию, о котором он напомнил на сегодняшнем заседании Совбеза РФ.

Обстановка

  • Российские СМИ сообщили, что главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" – Денис Пушилин и Леонид Пасечник – обратились к президенту РФ с просьбой официально признать независимость этих образований. Они попросили рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве с Россией, в том числе в оборонной сфере.
  • 19 января депутаты Госдумы РФ решили обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли 11 депутатов-коммунистов.
  • 14 февраля депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму проект постановления о консультации с МИД по проекту постановления КПРФ.
  • По итогам голосования депутаты Госдумы Российской Федерации поддержали направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР" в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

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