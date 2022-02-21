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"Буде важко": Медведєв сказав Путіну, чи потрібні Росії "Л/ДНР"

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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21 лютого, 17:00
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Політик нагадав про війну із Грузією
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації, експрезидент та експрем'єр-міністр країни Дмитро Медведєв розповів на засіданні Ради безпеки, чи варто визнавати так звані "Л/ДНР" на прохання їхніх ватажків та на звернення депутатів Держдуми.

"Щодо "ДНР" та "ЛНР", складається враження, що ці території Україні взагалі не потрібні. Україна не збирається виконувати Мінські угоди. Пам'ятаю 2008 рік, коли мені довелося ухвалити непросте рішення про визнання Південної Осетії та Абхазії. Ми знаємо, що було потім", — сказав тон.

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За його словами, 2008 рік нібито був уроком для НАТО та низки європейських країн:

"Вони зрозуміли – так чинити з Російською Федерацією не можна. Зараз ситуація складніша. Але в чомусь нам простіше. Тоді ми не знали, яка буде реакція. А тепер ми знаємо, що відбуватиметься. Ми знаємо всі повідомлення щодо санкцій, які з всіх прасок транслювалися на нашу адресу. Дам свою оцінку: буде важко", — заявив політик.

Він зазначив, що на Донбасі проживає 800 тисяч громадян Російської федерації, і, на його думку, цей факт "не можна ігнорувати".

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Що Медведєв говорив про Україну

Восени минулого року була опублікована стаття Медведєва під назвою "Чому безглузді контакти з нинішнім українським керівництвом", у якій він заявляє про безглуздість переговорів із Києвом.

Він заявив, що президент Володимир Зеленський зрадив свою ідентичність і свою російську мову, а з "вивернутою навиворіт людиною" в РФ домовлятися не будуть і, мовляв, Росія чекатиме на переговори нового, проросійського керівництва в Україні.

Медведєв також не соромився у висловлюваннях. Серед іншого він назвав український закон про корінні народи "ублюдочним", "Кримську платформу" – дебільною, що Україна "складає окрему історію", а перші особи України – це люди, які "не мають жодної стійкої самоідентифікації".

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Навіть стаття була розкритикована. Російський опозиційний політик Леонід Гозман вважає, що це було фантастичним хамством та імперською зарозумілістю.

Додамо, що саме Медведєв був президентом РФ, коли Росія почала вторгнення до Грузії, про яке він нагадав на сьогоднішньому засіданні Ради безпеки РФ.

Обставини

  • Російські ЗМІ повідомили, що ватажки так званих "ДНР" та "ЛНР" – Денис Пушилін та Леонід Пасічник – звернулися до президента РФ з проханням офіційно визнати незалежність цих утворень. Вони попросили розглянути можливість укладання договору про співпрацю з Росією, зокрема в оборонній сфері.
  • 19 січня депутати Держдуми РФ вирішили звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР". Проєкт відповідної ухвали Думи внесли 11 депутатів-комуністів.
  • 14 лютого депутати від "Єдиної Росії" внесли до Держдуми проєкт постанови про консультацію з МЗС щодо проєкту постанови КПРФ.
  • За підсумками голосування депутати Держдуми Російської Федерації підтримали направлення президенту Росії Володимиру Путіну звернення про визнання "Л/ДНР" як самостійні, суверенні та незалежні держави.

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