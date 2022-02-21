"Другого пути нет": Кулеба объяснил, что делать после признания Россией "Л/ДНР"

Министр иностранных дел Украины призвал хладнокровно работать над деэскалацией ситуации

Кулеба возмутился обстрелом на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

Украине необходимо продолжать работу подеэскалации обстановки на Донбассе. Так отреагировало Министерство иностранных дел Украины на готовность России признать независимость ОРДЛО.

"Сейчас не только Украина, но и весь мир внимательно следят за действиями РФ по признанию ОРДЛО. Все понимают последствия такого шага. Сейчас много эмоций и порывов, но именно сейчас все должны хладнокровно фокусироваться на усилиях деэскалации. Иного пути нет", – заявил глава МИД Украины.

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Об этом Дмитрий Кулеба написал на своей странице в Твиттере.

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