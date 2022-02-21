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"Іншого шляху немає": Кулеба пояснив, що робити після визнання Росією "Л/ДНР"

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21 лютого, 18:51
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Міністр закордонних справ України закликав холоднокровно працювати над деескалацією ситуації
Куліба обурився обстрілом на Донбасі
Куліба обурився обстрілом на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні

Україні необхідно продовжувати роботу з деескалації обстановки на Донеччині. Так відреагувало Міністерство закордонних справ України на готовність Росії визнати незалежність ОРДЛО.

"Зараз не лише Україна, а й увесь світ уважно стежать за діями РФ щодо визнання ОРДЛО. Усі розуміють наслідки такого кроку. Зараз багато емоцій і поривів, але саме зараз усі мають холоднокровно фокусуватися на зусиллях із деескалації. Іншого шляху немає", – заявив глава МЗС України.

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Про це Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці у Твіттері.

Обстановка

  • Такою була реакція Києва через годину після засідання Ради безпеки Росії, на якому російські чиновники закликали президента Росії визнати незалежність так званих "Л/ДНР".
  • 19 січня депутати Держдуми РФ першими вирішили звернутися до президента Росії із проханням визнати ОРДЛО. Проект відповідної ухвали Думи внесли 11 депутатів-комуністів.
  • Одночасно у Вашингтоні відзначили нові маневри російської армії неподалік наших кордонів, які можуть свідчити про початок операції щодо вторгнення на територію України.
  • Трохи раніше Дмитро Кулеба направив звернення до держав-членів Ради безпеки ООН з вимогою негайно провести консультації для невідкладних дій щодо зниження напруженості та для практичних кроків щодо забезпечення безпеки України.

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