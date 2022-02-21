"Іншого шляху немає": Кулеба пояснив, що робити після визнання Росією "Л/ДНР"

Україні необхідно продовжувати роботу з деескалації обстановки на Донеччині. Так відреагувало Міністерство закордонних справ України на готовність Росії визнати незалежність ОРДЛО.
"Зараз не лише Україна, а й увесь світ уважно стежать за діями РФ щодо визнання ОРДЛО. Усі розуміють наслідки такого кроку. Зараз багато емоцій і поривів, але саме зараз усі мають холоднокровно фокусуватися на зусиллях із деескалації. Іншого шляху немає", – заявив глава МЗС України.
Про це Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці у Твіттері.
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Обстановка
- Такою була реакція Києва через годину після засідання Ради безпеки Росії, на якому російські чиновники закликали президента Росії визнати незалежність так званих "Л/ДНР".
- 19 січня депутати Держдуми РФ першими вирішили звернутися до президента Росії із проханням визнати ОРДЛО. Проект відповідної ухвали Думи внесли 11 депутатів-комуністів.
- Одночасно у Вашингтоні відзначили нові маневри російської армії неподалік наших кордонів, які можуть свідчити про початок операції щодо вторгнення на територію України.
- Трохи раніше Дмитро Кулеба направив звернення до держав-членів Ради безпеки ООН з вимогою негайно провести консультації для невідкладних дій щодо зниження напруженості та для практичних кроків щодо забезпечення безпеки України.