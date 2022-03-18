Зеленский записал видеообращение к украинцам — главные тезисы

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинскому народу.

Оно появилось на канале Офиса президента в YouTube.

Президент добавил:

"И напоследок. Наш Мариуполь, Харьков, Чернигов, Киевская область, Изюм и все наши города-герои. Которым сложно. Мы делаем все и делаем все. Наша армия, полиция, ГСЧС, гуманитарные конвои, церковь, весь наш народ. Мы вас не оставим. А им — не простим. Вы будете свободны. Точно. Я знаю. Как все мы на нашей земле", — резюмировал Зеленский.