Зеленский записал видеообращение к украинцам — главные тезисы

Зеленский рассказал о ситуации в стране/Фото: коллаж: "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинскому народу.
Оно появилось на канале Офиса президента в YouTube.
Что сказал глава государства – главные тезисы
- Есть информация, что Россия пытается привлечь к войне наемников из других стран. Старается загнать в свои войска как можно больше молодежи. Я предупреждаю — это будет худшее решение в вашей жизни.
- В плен взято еще много новых российских срочников – многие отказываются возвращаться в Россию, а многих там и вообще считают мертвыми.
- Выступил перед парламентом Германии. Их государство уже много лет от нас будто разделено стеной. Невидимой, но все же стеной. И взгляды немцев меняются, они ищут новых путей и подходов. Это радует.
- Говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Усиливаем защиту Украины, скоординировали совместные шаги к миру. Также были очередные переговоры с Джо Байденом, детали которых пока держатся в секрете в интересах безопасности.
- Сегодня награждены орденами за мужество пять сотрудников ГСЧС.
- Везде, где бизнес может работать – он должен работать. Правительство уже подготовило решение о расширении программы кредитования для предпринимателей. Бизнес сможет получить кредит под 0% на время военного положения, а также на месяц после войны. Далее — минимальная ставка 5%. Общий объем кредитов может быть до 60 млн грн.
- Кабмин завтра проголосует за масштабное сокращение регуляций. Было более 600 разрешений и лицензий для бизнеса, а останется около 20 обязательных.
- Поручено найти законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100% вкладов в украинский банк. Не часть, как сейчас. Весь депозит. Лишь бы люди не потеряли деньги.
Президент добавил:
"И напоследок. Наш Мариуполь, Харьков, Чернигов, Киевская область, Изюм и все наши города-герои. Которым сложно. Мы делаем все и делаем все. Наша армия, полиция, ГСЧС, гуманитарные конвои, церковь, весь наш народ. Мы вас не оставим. А им — не простим. Вы будете свободны. Точно. Я знаю. Как все мы на нашей земле", — резюмировал Зеленский.
Зеленский с Макроном обсудили войну в Украине
В четверг, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили войну в Украине.
"Продолжил диалог с президентом Франции. Обсудили поддержку народа Украины в борьбе против российской агрессии, в частности в оборонной сфере. Отдельное внимание — продолжению мирного диалога. Должны усиливать антивоенную коалицию", — сообщил Владимир Зеленский.