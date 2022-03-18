Зеленський записав відеозвернення до українців — головні тези

Зеленський розповів про ситуацію в країні/Фото: колаж: "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українського народу.
Воно з'явилося на каналі Офісу президента в YouTube.
Що сказав глава держави — головні тези
- Є інформація, що Росія намагається залучити до війни найманців з інших країн. Намагається загнати у свої війська якомога більше молоді. Я попереджаю – це буде найгірше рішення в вашому житті.
- В полон взято ще багато нових російських строковиків – багато з них відмовляються повертатись до Росії, а багатьох там і взагалі вважають мертвими.
- Виступив перед парламентом Німеччини. Їхня держава вже багато років від нас ніби розділена стіною. Невидимою, але все ж стіною. Та погляди німців змінюються, вони шукають нових шляхів та підходів. Це радує.
- Говорив з президентом Франції Емманюелем Макроном. Посилюємо захист України, скоординували спільні кроки до миру. Також були чергові переговори з Джо Байденом, деталі яких поки тримаються у секреті в інтересах безпеки.
- Сьогодні нагороджено орденами за мужність п’ятьох працівників ДСНС.
- Всюди, де бізнес може працювати – він має працювати. Уряд вже підготував рішення про розширення програми кредитування для підприємців. Бізнес зможе отримати кредит під 0% на час воєнного стану, а також на місяць після війни. Далі – мінімальна ставка 5%. Загальний обсяг кредитів може бути до 60 млн грн.
- Кабмін завтра проголосує за масштабне скорочення регуляцій. Було більше ніж 600 дозволів та ліцензій для бізнесу, а залишиться близько 20 обов’язкових.
- Доручено знайти законодавчу можливість, аби держава гарантувала 100% вкладів в український банк. Не частину, як зараз. Увесь депозит. Аби люди не втратили гроші.
Президент додав:
"І наостанок. Наш Маріуполь, Харків, Чернігів, Київська область, Ізюм і всі наші міста-герої. Яким складно. Ми робимо все і робимо всі. Наша армія, поліція, ДСНС, гуманітарні конвої, церква, увесь наш народ. Ми вас не залишимо. А їм — не пробачимо. Ви будете вільні. Точно. Я знаю. Як всі ми на нашій землі", — резюмував Зеленський.
Зеленський з Макроном обговорили війну в Україні
У четвер, 17 березня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном. Сторони обговорили війну в Україні.
"Продовжив діалог з президентом Франції. Обговорили підтримку народу України у боротьбі проти російської агресії, зокрема в оборонній сфері. Окрема увага — продовженню мирного діалогу. Маємо посилювати антивоєнну коаліцію", — повідомив Володимир Зеленський.