Зеленского просят легализовать порно в Украине

На сайте президента создали петицию о легализации порно/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президента Украины Владимира Зеленского просят легализоватьэротику и порно в Украине.

Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте президента.

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Подробности

По словам автора петиции Тараса Сиромского, у большинства развитых государств нет запретов на такую деятельность.

"В Украине этот закон принимался с международными замечанием, что он нарушает свободу слова. Кроме того, этот закон не имеет никакого смысла, ведь все, кто хочет сниматься в порно — может уехать за границу и поднимать экономику другим государствам. Соответственно, он лишь вредит экономике и правам человека в Украине. А суды за его нарушение напоминают средневековье, что смущает украинцев и шокирует иностранцев. Сам закон очень обобщен и дает простор на его трактовку по разному. В частности, он плохо объясняет, где эротика в искусстве, а где эротика как порно и было огромное количество случаев, когда девушек осуждали именно за эротику по статьям порнографии. Даже на юридических консультациях юристы говорят, что от того, дать ли взятку, зависит как правоохранительная система будет трактовать законодательство. Этот закон развивает коррупцию и должен быть немедленно удален", – пишет мужчина в петиции.

Автор отмечает, что Украине нужно "двигаться к цивилизованным государствам".

"Нам пора двигаться к цивилизованным государствам, а не сидеть на уровне стран третьего мира, которые запрещают женщинам носить коротенькие юбочки или раздеваться на пляже. Тем более сейчас, когда многие люди потеряли работу и это идеальный шанс принести деньги в украинские бюджеты, когда для многих — это единственный способ общения с противоположным полом из-за особенностей со здоровьем или места пребывания, когда такие законы противоречат свободе и ценностям "ЛГБТ" сообществ, когда даже сейчас в интернете существуют эротические сообщества от украинок для поддержки украинских солдат на фронте. Получается, что эти девушки, все онлифанс и вебкам модели, которые пожертвовали деньги на ВСУ, автоматически попадают под уголовную ответственность. Поэтому сейчас это очень важно снять запреты на эротику и порно и легализовать их в Украине! Это докажет демократичность и свободу Украины, за которую мы сейчас боремся", — написал автор обращения.

По состоянию на 23:42 6 июля петицию подписали 6 940 человек. Для того чтобы обращение рассмотрел президент Украины, нужно 25 000 подписей.

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Популярность порнографических материалов в Украине

Как сообщает УНН, порносайт Pornhub опубликовал статистику просмотров эротических видеороликов за 2021 год. Украина оказалась на 14-м месте в рейтинге среди стран, где чаще всего смотрят интимные видео. Больше порнографии просматривается только на Филиппинах, в Японии, Франции и Нидерландах.

Чаще порно в Украине смотрят люди в возрасте 25-34 лет. На втором месте возрастная категория 18-24 года, на третьем – 35-44 и 45-54.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Зеленский официально ответил на петицию о выезде мужчин за границу. Также мы писали, что международная петиция о трибунале для Путина за неделю набрала более миллиона голосов.