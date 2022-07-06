Зеленського просять легалізувати порно в Україні

На сайті президента створили петицію про легалізацію порно/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президента України Володимира Зеленського просять легалізувати еротику та порно в Україні.

Відповідну петицію зареєстрували на сайті президента України.

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Деталі

За словами автора петиції Тараса Сіромського, більшість розвинених держав не мають заборон на таку діяльність.

"В Україні цей закон приймався з міжнародними зауваженням, що він порушує свободу слова. Крім того, цей закон не має жодного сенсу, адже усі, хто хоче зніматись у порно — може виїхати за кордон і підіймати економіку іншим державам. Відповідно, він лише шкодить економіці і правам людини в Україні. А суди за його порушення нагадують середньовіччя, що бентежить українців і шокує іноземців. Сам закон дуже узагальнений і дає простір на його трактування по різному. Зокрема, він погано пояснює, де еротика у мистецтві, а де еротика як порно і була величезна кількість випадків, коли дівчат засуджували саме за еротику по статтях порнографії. Навіть на юридичних консультаціях юристи говорять, що від того, чи дати хабаря, залежить як правоохоронна система трактуватиме законодавство. Цей закон розвиває корупцію і має бути негайно вилучений", — пише чоловік у петиції.

Автор зазначає, що Україні треба "рухатись до цивілізованих держав".

"Нам пора рухатись до цивілізованих держав, а не сидіти на рівні країн третього світу, які забороняють жінкам носити коротенькі спіднички чи роздягатись на пляжі. Тим більше зараз, коли багато людей втратили роботу і це ідеальний шанс принести гроші в українські бюджети, коли для багатьох — це єдиний спосіб спілкування з протилежною статтю через особливості зі здоров'ям чи місця перебування, коли такі закони суперечать свободі і цінностям "ЛГБТ" спільнот, коли навіть зараз в інтернеті існують еротичні спільноти від українок для підтримки українських солдатів на фронті. Виходить, що ці дівчата, всі онліфанс і вебкам моделі, які пожертвували гроші на ЗСУ, автоматично попадають під кримінальну відповідальність. Тому зараз це дуже важливо зняти заборони на еротику та порно і легалізувати їх в Україні! Це доведе демократичність і свободу України, за яку ми зараз боремося", — написав автор звернення.

Станом на 23:42 6 липня петицію підписали 6 940 людей. Для того, щоб звернення розглянув президент України, потрібно 25 000 підписів.

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Популярність порнографічних матеріалів в Україні

Як повідомляє УНН, порносайт Pornhub опублікував статистику переглядів еротичних відеороликів за 2021 рік. Україна опинилася на 14 місці в рейтингу серед країн, де найчастіше дивляться інтимні відео. Більше порнографії переглядають тільки на Філіппінах, у Японії, Франції та Нідерландах.

Найчастіше порно в Україні дивляться люди віком 25-34 роки. На другому місці вікова категорія 18-24 роки, на третьому — 35-44 та 45-54.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Зеленський офіційно відповів на петицію про виїзд чоловіків за кордон. Також ми писали, що міжнародна петиція про трибунал для Путіна за тиждень набрала понад мільйон голосів.