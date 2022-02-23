Рада зробила крок до легалізації зброї

Верховна Рада України сьогодні, 23 лютого, ухвалила у першому читанні законопроект "Про право на цивільну вогнепальну зброю" № 5708, який легалізує право на придбання вогнепальної зброї для українців. За проголосували 274 депутати.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Що відомо про законопроект?
В законопроекті сказано, що цей документ регулює суспільні взаємини, що виникають у сфері реалізації права громадян та юридичних осіб в Україні на цивільну вогнепальну зброю, бойові припаси до неї, а також конструктивно схожі зі зброєю та бойовими припасами вироби та визначає правовий статус власності на цивільну вогнепальну зброю.
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7-ма стаття законопроєкту передбачає дозвіл на володіння громадянами вогнепальною зброєю та бойовими припасами до неї, що належать фізичним та юридичним особам, окрім:
- гладкоствольної короткоствольної вогнепальної зброї, призначеної для стрільби патронами;
- нарізної зброї калібром більше 127 мм, якщо швидкість польоту його кулі перевищує 700 м/с;
- револьверів;
- довгоствольної гладкоствольної вогнепальної зброї калібром більше 27 міліметрів;
- накладних нарізних стволів до гладкоствольної вогнепальної зброї;
- бойових припасів бронебійного, вибухового чи запального, а також снарядів для подібних бойових припасів;
- бойових припасів, спеціально сконструйованих для посилення пробивної та вражаючої дії.
Раніше ми повідомляли, що міністр оборони України Олексій Резніков підтримав легалізацію зброї у країні.
Також сайт "Сьогодні" розповідав про всі за та проти у питанні озброєння українців та чи буде розгул злочинності у разі вільного володіння зброєю в Україні.