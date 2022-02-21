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У Раді розлянуть закон про цивільну вогнепальну зброю

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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21 лютого, 20:55
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Дозвіл буде, але далеко не на всі види зброї / Колаж "Сьогодні"
Дозвіл буде, але далеко не на всі види зброї / Колаж "Сьогодні"

На фоні агресії Росії проти України народні депутати вирішили розглянути законопроект про легалізацію вогнепальної зброї. Ініціаторами законопроекту "Про право на цивільну вогнепальну зброю" стали кілька десятків нардепів.

Повідомлення про це опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці народний депутат Роман Грищук.

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Законопроект

У законопроекті сказано, що цей документ регулює суспільні відносини, що виникають у сфері реалізації права громадян та юридичних осіб в Україні на цивільну вогнепальну зброю, бойові припаси до неї, а також конструктивно схожі зі зброєю та бойовими припасами вироби та визначає правовий статус власності на цивільну вогнепальну зброю.

7 стаття законопроекту передбачає дозвіл на володіння громадянами вогнепальною зброєю та бойовими припасами до неї, що належать фізичним та юридичним особам, крім:

  • гладкоствольної короткоствольної вогнепальної зброї, призначеної для стрільби патронами;
  • нарізної зброї калібром більше 127 мм, якщо швидкість польоту його кулі перевищує 700 м/с;
  • револьверів;
  • довгоствольної гладкоствольної вогнепальної зброї калібром більше 27 міліметрів;
  • накладних нарізних стволів до гладкоствольної вогнепальної зброї;
  • бойових припасів бронебійного, вибухового чи запального, а також снарядів для подібних бойових припасів;
  • бойових припасів, спеціально сконструйованих для посилення пробивної та вражаючої дії.

"Вимоги цього Закону не поширюються на придбання, зберігання, облік та використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, утримання стрілецьких тирів, стрільбищ та стендів у Збройних Силах України, військових формуваннях створених відповідно до законодавства України, органів та навчальних закладів Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України ", – сказано у законопроекті.

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