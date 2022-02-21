В Раде рассмотрят закон о гражданском огнестрельном оружии

Украинцам разрешат владеть далеко не всем оружием – какие исключения

Разрешение будет, но далеко не на все виды оружия / Коллаж "Сегодня"

На фоне агрессии России против Украины народные депутаты решились рассмотреть законопроект о легализации огнестрельного оружия. Инициаторами законопроекта "О праве на гражданское огнестрельное оружие" стали несколько десятков нардепов.

Сообщение об этом опубликовал на своей странице в Фейсбуке народный депутат Роман Грищук.

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Законопроект

В законопроекте сказано, что этот документ регулирует общественные отношения, возникающие в сфере реализации права граждан и юридических лиц в Украине на гражданское огнестрельное оружие, боевые припасы к нему, а также конструктивно схожие с оружием и боевыми припасами изделия и определяет правовой статус собственности на гражданскуе огнестрельное оружие.

7 статья законопроекта предусматривает разрешение на владение гражданами огнестрельным оружием и боевыми припасами к нему, принадлежащим физическим и юридическим лицам, кроме:

гладкоствольного короткоствольного огнестрельного оружия, предназначенного для стрельбы патронами;

нарезного оружия калибром больше 12,7 мм, если скорость полета его пули превышает 700 м/с;

револьверов;

длинноствольного гладкоствольного огнестрельного оружия калибром больше 27 миллиметров;

накладных нарезных стволов к гладкоствольному огнестрельному оружию;

боевых припасов бронебойного, взрывного или зажигательного, а также снарядов для подобных боевых припасов;

боевых припасов, специально сконструированных для усиления пробивного и поражающего действия..

"Требования этого Закона не распространяются на приобретение, хранение, учет и использование огнестрельного оружия, боевых припасов к нему, содержание стрелковых тиров, стрельбищ и стендов в Вооруженных Силах Украины, военных формированиях созданных в соответствии с законодательством Украины, органами и учебных заведениях Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел Украины", – сказано в законопроекте.

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Ситуация