В Раде рассмотрят закон о гражданском огнестрельном оружии

На фоне агрессии России против Украины народные депутаты решились рассмотреть законопроект о легализации огнестрельного оружия. Инициаторами законопроекта "О праве на гражданское огнестрельное оружие" стали несколько десятков нардепов.
Сообщение об этом опубликовал на своей странице в Фейсбуке народный депутат Роман Грищук.
Законопроект
В законопроекте сказано, что этот документ регулирует общественные отношения, возникающие в сфере реализации права граждан и юридических лиц в Украине на гражданское огнестрельное оружие, боевые припасы к нему, а также конструктивно схожие с оружием и боевыми припасами изделия и определяет правовой статус собственности на гражданскуе огнестрельное оружие.
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7 статья законопроекта предусматривает разрешение на владение гражданами огнестрельным оружием и боевыми припасами к нему, принадлежащим физическим и юридическим лицам, кроме:
- гладкоствольного короткоствольного огнестрельного оружия, предназначенного для стрельбы патронами;
- нарезного оружия калибром больше 12,7 мм, если скорость полета его пули превышает 700 м/с;
- револьверов;
- длинноствольного гладкоствольного огнестрельного оружия калибром больше 27 миллиметров;
- накладных нарезных стволов к гладкоствольному огнестрельному оружию;
- боевых припасов бронебойного, взрывного или зажигательного, а также снарядов для подобных боевых припасов;
- боевых припасов, специально сконструированных для усиления пробивного и поражающего действия..
"Требования этого Закона не распространяются на приобретение, хранение, учет и использование огнестрельного оружия, боевых припасов к нему, содержание стрелковых тиров, стрельбищ и стендов в Вооруженных Силах Украины, военных формированиях созданных в соответствии с законодательством Украины, органами и учебных заведениях Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел Украины", – сказано в законопроекте.
Ситуация
- На днях министр обороны Украины Алексей Резников поддержал легализацию оружия в стране.
- В 2021 году Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект №4335 о легализации огнестрельного оружия в Украине. За соответствующий документ проголосовали лишь 88 депутатов, а за альтернативный №4335-1 – 74 голоса.
- Сайт "Сегодня" рассказывал обо всех за и против в вопросе вооружения украинцев и будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине.