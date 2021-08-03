Версія українською
$ 26,84
31,9

Жалоба жены Медведчука на указ Зеленского: почему снова перенесли суд

3 августа, 09:52

Сергей Мартынец

Оксана Марченко обещала отомстить Зеленскому за введенные санкции, но суд до сих пор не может рассмотреть дело

Оксана Марченко попала под санкции из-за мужа. Коллаж "Сегодня"

Кассационный суд в составе Верховной суда Украины снова отложил жалобу супруги нардепа Виктора Медведчука Оксаны Марченко на указ президента Владимира Зеленского о введении санкций. В заседании объявлен перерыв до 20 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба суда

На заседании коллегия судей удовлетворила ходатайство адвоката Марченко о привлечении к материалам дела документов с дополнительными объяснениями.

Также суд предоставил слово представителю ответчика для представления возражений относительно предмета иска. Однако в судебном заседании был объявлен перерыв для того, чтобы дать время ответчику для ознакомления с дополнительными объяснениями Марченко и подготовки возражений.

Реклама

Рассмотрение дела будет продолжено 20 сентября в 10:15.

Как сообщали новости "Сегодня", Оксана Марченко объявила о мести за санкции и пошла в политику. Она назвала санкции фейковыми.

Тем временем недавно ее мужа Медведчука суд отказался освободить из-под домашнего ареста.

Новости на эту же тему:
суд санкции Оксана Марченко Виктор Медведчук верховный суд

Источник: Сегодня

Реклама