Версия на русском
$ 26,84
31,9

Скарга дружини Медведчука на указ Зеленського: чому знову перенесли суд

3 серпня, 09:52

Сергій Мартинець

Оксана Марченко обіцяла помститися Зеленському за введені санкції, але суд й досі не може розглянути справу

Оксана Марченко потрапила під санкції через чоловіка. Колаж "Сьогодні"

Касаційний суд у складі Верховної суду України знову відклав скаргу дружини нардепа Віктора Медведчука Оксани Марченко на указ президента Володимира Зеленського про введення санкцій. У засіданні оголошено перерву до 20 вересня.

Про це повідомляє пресслужба суду

На засіданні колегія суддів задовольнила клопотання адвоката Марченко про залучення до матеріалів справи документів з додатковими поясненнями.

Також суд надав слово представнику відповідача для подання заперечень щодо предмета позову. Однак в судовому засіданні було оголошено перерву для того, щоб дати час відповідачу для ознайомлення з додатковими поясненнями Марченко та підготовки заперечень.

Реклама

Розгляд справи буде продовжено 20 вересня о 10:15.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Оксана Марченко оголосила про помсту за санкції і пішла у політику. Вона назвала санкції фейковими.

Тим часом нещодавно її чоловіка Медведчука суд відмовився звільнити з-під домашнього арешту.

Новини на цю ж тему:
суд санкції Оксана Марченко Віктор Медведчук Верховний суд

Джерело: Сьогодні

Реклама