Жара и дожди. Синоптики рассказали, какой будет сегодня погода в Украине

В стране ожидается теплая погода, на западе и юге ожидаются осадки

Наконец-то погода порадует украинцев в выходной / Фото: freepik.com

В воскресенье, 16 мая, синоптики прогнозируют теплую погоду в Украине, дожди ожидаются на западе и юге Украины, на остальной территории будет солнечно и без осадков.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Средняя температура воздуха по Украине сегодня днем составит 23-25 градусов тепла.

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Температура воздуха по регионам:

на западе – 17-21 градус тепла;

на востоке – 23-27 градусов:

на севере – 22-25 градусов;

на юге – 23-26 градусов;

в центре Украины и в Киеве – 22-25 градусов.

Прогноз погоды на 16 мая. Источник: "Укргидрометцентр"

Ранее известный народный синоптик Украины Леонид Горбань рассказывал в комментарии сайту "Сегодня", какой будет погода в Украине летом. По его словам, погода в начале июня-2021 будет теплой, в первой декаде начнутся частые дожди, сопровождаемые жарой.