Жарили на балконе барана, устроили стрельбу. В Умани хасиды празднуют Рош ха-Шана

Новый год паломники начнут праздновать вечером 6 сентября и до 8 сентября / Фото: Сегодня

Сегодня в Умани Черкасской области десятки тысяч хасидов начинают праздновать свой новый год. За последние несколько дней было 22 вызова полиции, после которых были составлены протоколы. Одни хасиды жарили барана на балконе, вторые устроили стрельбу.

"За эти несколько дней не обошлось и без мелких происшествий. Одни начинали жарить на балконе барана, вторые устроили стрельбу из пневматики. А в целом пока что обошлось без серьезных происшествий. За последние несколько дней было 22 вызова полиции, после которых были составлены админпротоколы о мелком хулиганстве",- рассказали нам полицейские.

За несколько дней было 22 вызова полиции, после которых были составлены админпротоколы / Фото: Сегодня

Празднование продлится до 8 сентября, но уже по состоянию на полдень сюда приехали более 27 157. паломников. Об этом "Сегодня" на месте событий сообщила мэр Умани Ирина Плетнева. Такие цифры нам подтвердила и спикер полиции Черкасской области Зоя Вовк.

Во время празднования иудейского нового года многие жители уманской улицы Пушкина не упустили возможности заработать, сдавая свое жилье.

"Соседи сдали свою однокомнатную квартиру за 17,5 тыс.грн. на три дня. Сами живут в гараже. В среднем по Умани в эти дни жилье стоит около 100 долларов в сутки, но есть и по 200, и по 300. Чем ближе жилье к могиле праведника Раби Нахмана, тем оно дороже",- рассказала нам одна из местных жительниц Анна Войтенко.

В некоторых гаражах временно проживают уманчане / Фото: Сегодня

Как мы выяснили, бывает, что паломники не церемонятся с ненужными им вещами. Как рассказали нам уманчане, в один из прошлых годов из окна многоэтажки по улице Пушкина иностранные гости выбросили газовую плиту. Она приземлилась и разбилась прямо у подъезда. К счастью, никто не пострадал.

За одну лишь прошлую ночь было вывезено 18 машин мусора / Фото: Сегодня

18 грузовиков мусора за ночь. Квартал, где поселились хасиды замусорен. И это при том, что мусоровозы здесь курсируют каждые полчаса.

"За одну лишь прошлую ночь было вывезено 18 машин мусора. Нагрузка колоссальная",- говорит мэр Ирина Плетнева.

Свой новый год паломники празднуют шумно, порой танцуют на крышах припаркованных авто / Фото: Сегодня

"Много жилья, особенно на улице Пушкина, выкуплено хасидами. Они считают за счастье поселиться здесь. Но уже покупают и на других улицах",- рассказали нам уманчане.

Свой новый год паломники празднуют шумно. Поют и танцуют, порой, на крышах припаркованных авто. Многие из них просят милостыню, собирая деньги в 6-литровые бутылки. В них мы заметили и доллары, и евро. При этом сами к деньгам относятся бережно.

"Были времена, когда за поездку по городу наши таксисты просили по 50 долларов. Теперь хасиды стали умнее. "Гуглят" цены и платят столько, сколько положено",- говорят уманчане. И добавляют: " Кому посчастливится, то продают в эти дни картошку по 1-2 доллара за кило, дешевые детские игрушки по 15 долларов за штуку. Хасиды любят покупать детворе пистолеты и машины".

Хасиды любят покупать детворе игрушечные пистолеты и машины / Фото: Сегодня

Перед празднованием Рош ха-Шана в Умане увеличили количество камер видеонаблюдения и обустроили специальный ситуативный центр, где полицейские имеют возможность наблюдать за все территорией.

"Увеличили количество видеокамер до 71, а до этого их тут было до двух десятков. Сделали ремонт международной полицейской станции и обустроили ситуативный центр, где полицейские имеют возможность наблюдать за всей территорией",- говорит мэр Ирина Плетнева

Рош ха-Шана

Наступление нового 5782 года по иудейскому календарю начнут праздновать вечером 6 сентября 2021 года. Гуляния продлятся до вечера 8 сентября.

Согласно верованию хасидов, они обязаны побывать хотя бы раз в своей жизни на могиле рабби Нахмана. Также считается, что если они встретят Новый год (Рош ха-Шана) возле его могилы, то следующий год будет очень счастливым.

С 2010 года между Украиной и Израилем было подписано соглашение о взаимном безвизовом въезде в страну. Благодаря этому ожидалось массовое паломничество хасидов в Украину. Однако по некоторым причинам много хасидов так и не попали в Умань. В 2018 году в Умани было уже около ста тысяч хасидов. В 2010 году был юбилей цадика Нахмана — 200 лет со дня смерти.

Ранее мы также писали: