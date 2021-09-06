Смажили на балконі барана, влаштували стрілянину. В Умані хасиди святкують Рош ха-Шана

Новий рік паломники почнуть святкувати ввечері 6 вересня і до 8 вересня / Фото: Сьогодні

Сьогодні в Умані Черкаської області десятки тисяч хасидів починають святкувати свій новий рік . За останні кілька днів було 22 виклику поліції, після яких були складені адмінпротоколи. Одні хасиди смажили барана на балконі, другі влаштували стрілянину.

"За ці кілька днів не обійшлося і без дрібних подій. Одні починали смажити на балконі барана, другі влаштували стрілянину з пневматики. А в цілому поки що обійшлося без серйозних подій. За останні кілька днів було 22 виклику поліції, після яких було складено адмінпротоколи про дрібне хуліганство", – розповіли нам поліцейські.

За кілька днів було 22 виклику поліції, після яких було складено адмінпротоколи / Фото: Сьогодні

Святкування триватиме до 8 вересня, але вже за станом на полудень сюди приїхали понад 27 157 паломників. Про це "Сьогодні" на місці подій повідомила мер Умані Ірина Плетньова. Такі цифри нам підтвердила і речник поліції Черкаської області Зоя Вовк.

Під час святкування іудейського нового року багато жителів уманської вулиці Пушкіна не упустили можливості заробити, здаючи своє житло.

"Сусіди здали свою однокімнатну квартиру за 17,5 тис.грн . на три дні. Самі живуть в гаражі. В середньому по Умані в ці дні житло коштує близько 100 доларів на добу, але є і по 200 , і по 300 . Чим ближче житло до могили праведника Рабі Нахмана, тим воно дорожче", – розповіла нам одна з місцевих мешканок Анна Войтенко.

У деяких гаражах тимчасово проживають уманчани / Фото: Сьогодні

Як ми з'ясували, буває, що паломники не церемоняться з непотрібними їм речами. Як розповіли нам уманчани, в один з минулих років з вікна багатоповерхівки по вулиці Пушкіна іноземні гості викинули газову плиту. Вона приземлилася і розбилася прямо біля під'їзду. На щастя, ніхто не постраждав.

За одну ніч було вивезено 18 машин сміття / Фото: Сьогодні

18 вантажівок сміття за ніч. Квартал, де оселилися хасиди засмічений. І це при тому, що сміттєвози тут курсують щопівгодини.

"За одну лише минулу ніч було вивезено 18 машин сміття. Навантаження колосальне", – говорить мер Ірина Плетньова.

Свій новий рік паломники святкують шумно, часом танцюють на дахах припаркованих авто / Фото: Сьогодні

"Багато житла, особливо на вулиці Пушкіна, викуплено хасидами. Вони вважають за щастя оселитися тут. Але вже купують і на інших вулицях", – розповіли нам уманчани.

Свій новий рік паломники святкують шумно. Співають і танцюють, часом, на дахах припаркованих авто. Багато з них просять милостиню, збираючи гроші в 6-літрові пляшки. У них ми помітили і долари, і євро. При цьому самі до грошей ставляться дбайливо.

"Були часи, коли за поїздку по місту наші таксисти просили по 50 доларів. Тепер хасиди стали розумнішими." Гуглять" ціни і платять стільки, скільки потрібно", – говорять уманчани. І додають: "Кому пощастить, то продають в ці дні картоплю по 1-2 долари за кіло, дешеві дитячі іграшки по 15 доларів за штуку. Хасиди люблять купувати дітлахам пістолети і машини".

Хасиди люблять купувати дітлахам іграшкові пістолети і машини / Фото: Сьогодні

Перед святкуванням Рош ха-Шана в Умані збільшили кількість камер відеоспостереження і облаштували спеціальний ситуативний центр, де поліцейські мають можливість спостерігати за всією територією.

"Збільшили кількість відеокамер до 71, а до цього їх тут було до двох десятків. Зробили ремонт міжнародної поліцейської станції і облаштували ситуативний центр, де поліцейські мають можливість спостерігати за всією територією", – говорить мер Ірина Плетньова

Рош ха-Шана

Настання нового 5782 року за іудейським календарем почнуть святкувати увечері 6 вересня 2021 року. Гуляння триватимуть до вечора 8 вересня.

Згідно з віруваннями хасидів, вони зобов'язані побувати хоча б раз у своєму житті на могилі рабі Нахмана. Також вважається, що якщо вони зустрінуть Новий рік (Рош ха-Шана) біля його могили, то наступний рік буде дуже щасливим.