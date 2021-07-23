Ждем еще две волны жары и сильные ливни: синоптики о погоде в августе

В Укргидрометцентре объяснили, почему в последнее время взбунтовалась стихия и затопила улицы нескольких городов

Украинцев ждет капризный август: сначала изнуряющая жара, потом сильные ливни, а затем снова повышение температура воздуха. Лето может затянуться до половину сентября. Чего ждать в последний летний месяц корреспондент "Сегодня" Ирина Ухина спрашивала у синоптиков.



В последние дни в Украине непогода разошлась не на шутку – были обесточены 170 населенных пунктов, города затапливало так, что машины плавали, вода заливала переходы и метро. Синоптики говорят, что это произошло из-за образования фронта над Украиной – теплая воздушная масса столкнулась с холодной.

"Над юго-востоком Украины у нас еще достаточно такая жаркая погода сохраняется, а вот с северо-запада уже поступил прохладный воздух. И на границе между ними вот есть такие дожди, местами шквалистое усиление ветра, местами даже значительные дожди могут быть и также отдельные очаги града", – рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталия Птуха.

Но до конца июля синоптики прогнозируют теплую комфортную погоду – без адской жары или сильных ливней. Дожди сбили градус температуры и теперь украинцы отдыхают между волнами жары.

"Уже в конце недели температура практически по всей территории Украины будет в пределах 23-28 градусов. Довольно комфортные после жары. И в этих пределах будет удерживаться до конца июля. До +30, конечно, в отдельных районах могут уже в начале следующей недели подниматься столбики термометров", – отметила синоптик.

Старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Владислав Тимофеев говорит, что "ожидается еще как минимум две волны тепла".

"Конец июля – начало августа и еще вторая или третья декада августа. Но на севере Украине не должно быть экстремальной жары 35-37 градусов. Это может быть только на юге. В Киеве будет 30-33 градуса. Между этими волнами – будет дождь", – сказал он.

Синоптик говорят, что лето может затянуться, поскольку первая половина сентября ожидается теплой.

Как сообщали новости "Сегодня", заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что Украину ждут новые волны жары, причем тепло будет не обязательно летом.

А 22 июля в курортной Кирилловке мощный торнадо попал на видео.