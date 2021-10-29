Желтых почти не осталось: Минздрав обновил карантинные зоны в Украине

В Украине усугубляется карантин. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 29 октября в Украине в желтой зоне остались только две области, а оранжевая пополнилась. В красной зоне находится восемь регионов.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Кто входит в красную зону?

Днепропетровская область

Донецкая область

Запорожская область

Одесская область

Сумская область

Херсонская область

Ровенская область

Николаевская область

Какие области в оранжевой зоне?

Киев

Волынская область

Житомирская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Луганская область

Львовская область

Тернопольская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черновицкая область

Черниговская область

Полтавская область

Винницкая область

Желтая зона карантина

Кировоградская область

Закарпатская область

Фильтр способен уничтожать коронавирус в замкнутых помещениях / Фото: Pixabay

Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 28 октября, в Украине зафиксировали 26 870 новых случаев COVID-19. Это на 799 случаев больше, чем сутками ранее.

Всего инфекцию подтвердили у 2 878 674 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 648 жителей Украины (всего – 66 852). Вылечить удалось 2 421 495 инфицированных (9784 – за последние сутки).