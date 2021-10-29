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"Жовтих" майже не залишилося: МОЗ оновив карантинні зони в Україні

Софія Ковнір
29 жовтня, 09:27
Ситуація з коронавірусом у країні погіршується. Вже з 30 жовтня "червона зона" розшириться

В Україні посилюється карантин. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 29 жовтня в Україні в "жовтій зоні" залишилося лише дві області, а "помаранчева" поповнилася. У "червоній зоні" перебувають вісім регіонів.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Хто входить до "червоної зони"?

  • Дніпропетровська область
  • Донецька область
  • Запорізька область
  • Одеська область
  • Сумська область
  • Херсонська область
  • Рівненська область
  • Миколаївська область

Які області в "помаранчевій зоні"?

  • Київ
  • Волинська область
  • Житомирська область
  • Івано-Франківська область
  • Київська область
  • Луганська область
  • Львівська область
  • Тернопільська область
  • Харківська область
  • Хмельницька область
  • Черкаська область
  • Чернівецька область
  • Чернігівська область
  • Полтавська область
  • Вінницька область

"Жовта зона" карантину

  • Кіровоградська область
  • Закарпатська область

Фільтр здатний знищувати коронавірус у замкнутих приміщеннях / Фото: Pixabay

Статистика коронавірусу на сьогодні

Минулої доби, 28 жовтня, в Україні зафіксували 26 870 нових випадків COVID-19. Це на 799 випадків більше, ніж добою раніше.

Усього інфекцію підтвердили у 2 878 674 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 648 жителів України (загалом – 66 852). Вилікувати вдалося 2 421 495 інфікованих (9784 – за останню добу).

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