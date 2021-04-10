Желтых стало больше: в Украине обновили зоны карантина

В субботу, 10 апреля, Минздрав обновил перечень регионов по зонам карантина. Как и прогнозировали в министерстве, Ивано-Франковская область вышла из красной зоны.
Об этом сообщает Минздрав.
Так, по состоянию на 10 апреля в красной зоне находятся Киев и 11 областей:
- Киевская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Сумская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
В Киевской области местные власти приняли решение из-за тяжелой ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, продлить карантинные ограничения еще на две недели – до 23 апреля. Там продолжают действовать все карантинные ограничения, предусмотренные для красного уровня противоэпидемической опасности.
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В оранжевой зоне карантина находятся:
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Кировоградская область;
- Луганская область;
- Полтавская область;
- Ровенская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Черкасская область.
В Минздраве прогнозируют, что в среднем выход из красной зоны к показателям желтой у регионов занимает 3-4 недели. За последние сутки один из регионов смог это сделать – Ивано-Франковскую область отнесли к желтому уровню эпидбезопасности. Вторая область, которая традиционно находится в желтой – Херсонская.
Отметим, что по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, в ближайшие дни Харьковская область может попасть в красную зону. Там ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Местная власть приняла решение ужесточить карантин с 10 апреля. Кроме того,в Харькове ужесточают карантин с 10 апреля. Детские сады, метро и общественный транспорт будут работать в обычном режиме.
Ранее мы сообщали, что в Харькове от последствий COVID-19 умер главврач больницы. Медик заболел COVID-19 в октябре прошлого года, а спустя два месяца впал в кому.
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