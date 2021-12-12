Желтый уровень опасности! Украину накроет сильный туман

В Украине сильный туман. Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 12 декабря, в Украине, в том числе и Киеве, ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют сильный туман.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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В Украине ухудшится погода

Согласно прогнозу синоптиков, днем в Украине, кроме западных областей, ожидается туман – видимость 200-500 м. Также будет I уровень опасности – желтый.

Кроме того, в Киеве и области также прогнозируют туман, видимость 200-500 м.

Стоит отметить, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах.

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Прогноз погоды на 12 декабря

Погода в Украине в воскресенье, 12 декабря, будет теплой – столбики термометров будут достигать от +2 до 13 градусов.

В западных и северных областях ожидают дождь и мокрый снег, на остальных территориях будет сухо.

Зонты понадобятся также в части центральных и южных регионов.

Температура воздуха будет колебаться от +1 до +13 градусов. Свежее всего будет на западе – +2...+4 градуса, теплее всего на юге – +6...+10 градусов, в Крыму столбики термометров местами будут достигать +13 градусов.

В Киеве будет сухо и солнечно, воздух прогреется до +6...+8 градусов.

Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 140 лет

В Киеве ноябрь в этом году попал в десятку самых теплых с 1881 года. Месяц отметился температурными рекордами. Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годах на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла. Самым теплым днем метеорологи признали 5 ноября – его максимум достиг 15,8 градуса тепла. Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза.

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