Жители четырех областей до сих пор без тепла: где мерзнут

Четыре области в Украине не полностью подключены к отоплению. / Фото: Коллаж: Сегодня
Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев отчитался о старте отопительного сезона. По его словам, уже 98% жилых домов подключены к теплу.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
При этом в 16 областях на 100% во все дома подали теплоснабжение.
"Южные регионы традиционно начали отопительный сезон несколько позже. И именно эти области не "дают" пока говорить о полном подключении по стране", – уточнил Чернышев.
Речь идет о:
- Одесской,
- Херсонской,
- Николаевской,
- Запорожской области.
Когда наконец-то включат отопление
В Одесской и Херсонской областях с теплом около 80% жилых домов.
"У местных властей этих регионов есть задача оперативно завершить подключение на этой неделе" , – подчеркнул Чернышев.
Глава Минрегиона отдельно остановился на стоимости теплоснабжения и подчеркнул, что тарифы на тепло и горячую воду для людей не должны расти.
В садах и школах нет тепла
Отапливаемый сезон в Одессе начался 1 ноября. Но до сих пор в более чем 100 школах и детсадах отопления нет.
В настоящее время тепло подали в 176 учебных заведений. В то же время еще 102 без отопления:
- 61 школа,
- 41 детский сад.
Причиной называют две аварии, обещающие ликвидировать сегодня или завтра. Только после этого дадут тепло остальным учебным заведениям. В данный время в Одессе совершают 28 порывов труб отопления.
Раньше мы писали:
- Кабинет Министров Украины запретил отключать подачу тепла к концу отопительного сезона.
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