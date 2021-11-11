Жителі чотирьох областей досі без тепла: де мерзнуть

Чотири області в Україні не повністю підключені до опалення. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов відзвітував про старт опалювального сезону. За його словами, вже 98% житлових будинків підключені до тепла.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства.

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При цьому у 16 областях на 100% в усі будинки подали теплопостачання.

"Південні регіони традиційно розпочали опалювальний сезон дещо пізніше. І саме ці області не "дають" поки говорити про повне підключення по країні", – уточнив Чернишов.

Йдеться про:

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Одеську,

Херсонську,

Миколаївську,

Запорізьку області.

Коли нарешті включать опалення

В Одеській та Херсонській областях з теплом близько 80% житлових будинків.

"Місцева влада цих регіонів має завдання оперативно завершити підключення цього тижня", – наголосив Чернишов.

Очільник Мінрегіону окремо зупинився на вартості теплопостачання й наголосив, що тарифи на тепло та гарячу воду для людей не мають зростати.

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У садках та школах немає тепла

Опалювальний сезон в Одесі розпочався 1 листопада. Але досі у понад 100 школах та дитсадках опалення немає.

Наразі тепло подали до 176 навчальних закладів. У той же час ще 102 без опалення:

61 школа,

41 дитячий садок.

Причиною називають дві аварії, які обіцяють ліквідувати сьогодні чи завтра. Тільки після цього дадуть тепло решті навчальних закладів. На цей момент в Одесі чинять 28 поривів труб опалення.

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