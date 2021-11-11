Жителі чотирьох областей досі без тепла: де мерзнуть

Чотири області в Україні не повністю підключені до опалення. / Фото: Колаж: Сьогодні
Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов відзвітував про старт опалювального сезону. За його словами, вже 98% житлових будинків підключені до тепла.
Про це повідомили у пресслужбі міністерства.
При цьому у 16 областях на 100% в усі будинки подали теплопостачання.
"Південні регіони традиційно розпочали опалювальний сезон дещо пізніше. І саме ці області не "дають" поки говорити про повне підключення по країні", – уточнив Чернишов.
Йдеться про:
- Одеську,
- Херсонську,
- Миколаївську,
- Запорізьку області.
Коли нарешті включать опалення
В Одеській та Херсонській областях з теплом близько 80% житлових будинків.
"Місцева влада цих регіонів має завдання оперативно завершити підключення цього тижня", – наголосив Чернишов.
Очільник Мінрегіону окремо зупинився на вартості теплопостачання й наголосив, що тарифи на тепло та гарячу воду для людей не мають зростати.
У садках та школах немає тепла
Опалювальний сезон в Одесі розпочався 1 листопада. Але досі у понад 100 школах та дитсадках опалення немає.
Наразі тепло подали до 176 навчальних закладів. У той же час ще 102 без опалення:
- 61 школа,
- 41 дитячий садок.
Причиною називають дві аварії, які обіцяють ліквідувати сьогодні чи завтра. Тільки після цього дадуть тепло решті навчальних закладів. На цей момент в Одесі чинять 28 поривів труб опалення.
Раніше ми писали:
- Кабінет міністрів України заборонив відключати подачу тепла до кінця опалювального сезону.
- В Україні, порівняно з минулим опалювальним сезоном, зросли тарифи на опалення та на газ.