Жители Николаевской области формируют отряды для защиты от мародеров и бандитов

Люди объединяются для патрулирования улиц. Фото: коллаж "Сегодня"
В связи с вторжением российской армии в Украину и ведением боевых действий, в Николаевской области сформирован караул для защиты от мародеров и бандитов. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким на своей странице в Facebook в понедельник, 28 февраля.
"Рад, что небезразличные граждане Николаевщины активно участвуют в защите города и покоя его жителей. Уже есть в его рядах почти 200 неравнодушных, которые вышли на патрулирование улиц города в 17:00.
Кроме того, значительно усилены органы правопорядка", – написал Ким.
Губернатор также призвал граждан, информировать круглосуточный колл-центр п подозрительных личностях.
Телефоны колл-центра Николаевской областной стражи:
- 0512 37-24-48
- 0512 37-24-38
- 0512 37-24-65
Телефоны горячих линий полиции:
- 0512 53-13-31
- 0512 40-94-89
- 0512 53-12-71
- 0512 34-11-98
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине в сложные времена активизировалось немалое количество мародеров, грабящих квартиры и дома украинцев.
Также мы информировали, что в Киеве мародеров будут уничтожать без предупреждения.