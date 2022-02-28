Жители Николаевской области формируют отряды для защиты от мародеров и бандитов

Люди объединяются для патрулирования улиц. Фото: коллаж "Сегодня"

В связи с вторжением российской армии в Украину и ведением боевых действий, в Николаевской области сформирован караул для защиты от мародеров и бандитов. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким на своей странице в Facebook в понедельник, 28 февраля.

"Рад, что небезразличные граждане Николаевщины активно участвуют в защите города и покоя его жителей.​ Уже есть в его рядах почти 200 неравнодушных, которые вышли на патрулирование улиц города в 17:00.

Кроме того, значительно усилены органы правопорядка", – написал Ким.

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Губернатор также призвал граждан, информировать круглосуточный колл-центр п подозрительных личностях.

Телефоны колл-центра Николаевской областной стражи:

0512 37-24-48

0512 37-24-38

0512 37-24-65

Телефоны горячих линий полиции:

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0512 53-13-31

0512 40-94-89

0512 53-12-71

0512 34-11-98

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине в сложные времена активизировалось немалое количество мародеров, грабящих квартиры и дома украинцев.

Также мы информировали, что в Киеве мародеров будут уничтожать без предупреждения.