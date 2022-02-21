Журналисты рассказали, как главу МВД накрыло снарядами на передовой

Обстрел произошел 19 февраля / Фото: Коллаж: Сегодня

Обстрел возле Новолуганского длился около 10 минут, снаряды разрывались в метрах 300 от местонахождения главы МВД Дениса Монастырского. Об этом изданию "Сегодня" рассказали журналисты, которые стали очевидцами обстрела со стороны боевиков.

"Вблизи Новолуганского, где находились мы, журналисты, глава МВД Денис Монастырский и группа депутатов обстрел длился около 10 минут. По нашему ощущению, снаряды падали метрах в 300, но, понятно, что точно никто не мерял", – сказали они.

По словам представителя ООС Виктора Лысюка, поселок Новолуганское Донецкой области, находящийся у линии соприкосновения, подвергается неоднократным обстрелам со стороны оккупантов. В результате есть поврежденные обстрелами жилые дома.

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Обострение ситуации на Донбассе

Напомним, обстрел произошел 19 февраля, прибывшие на Донбассе министру и журналистам чудом удалось спастись. Крое того, в похожую ситуацию попали и депутаты из "Слуги народа" во главе с Давидом Арахамией. Однако в том случае народным избранникам удалось эвакуироваться в укрытие, где они переждали 10-12 обстрелов.

18 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на Донбасс отправятся политики в связи с обострением ситуации в регион.

9 февраля народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко озвучивал возможные провокации. По его словам, провокации планируются для того, чтобы обвинить Украину и потом ввести войска, так как это было сделано в Беслане.

По информации источников, боевики готовятся в ближайшие дни значительно увеличить интенсивность обстрелов. Это связано с российским праздником – Днем защитника отечества, 23 февраля.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что оккупанты на Донбассе продолжают обострять ситуацию, сознательно вводя в заблуждение жителей временно оккупированных территорий.

За прошедшие сутки, 20 февраля, на Донбассе российские оккупанты 80 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил ранение.

Обстрел Станицы Луганской

17 февраля произошел обстрел со стороны временно оккупированной территории населенного пункта Врубовка, в результате один снаряд попал во двор Врубовского лицея. Также снаряды попали в детский сад – 8 детей эвакуировали. Ранения получили 2 женщины и мужчина – их госпитализировали. Была повреждена коммунальная инфраструктура пгт. Станица Луганская. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов комментируя ситуацию заявил, что ситуация, которая сегодня произошла в Станице Луганской – это провокация.