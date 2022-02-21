Журналісти розповіли, як голову МВС накрило снарядами на передовій

Обстріл стався 19 лютого / Фото: Колаж: Сьогодні

Обстріл біля Новолуганського тривав близько 10 хвилин, снаряди розривалися за метрів 300 від місцезнаходження голови МВС Дениса Монастирського. Про це виданню "Сьогодні" розповіли журналісти, які стали очевидцями обстрілу з боку бойовиків.

"Поблизу Новолуганського, де знаходилися ми, журналісти, голова МВС Денис Монастирський та група депутатів обстріл тривав близько 10 хвилин. На наш відчуття, снаряди падали метрів за 300, але, зрозуміло, що точно ніхто не міряв", – сказали вони.

За словами представника ООС Віктора Лисюка, селище Новолуганське Донецької області, яке знаходиться біля лінії зіткнення, зазнає неодноразового обстрілу з боку окупантів. Внаслідок цього є пошкоджені обстрілами житлові будинки.

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Загострення ситуації на Донеччині

Нагадаємо, обстріл стався 19 лютого, міністру і журналістам, які прибули на Донбасі, дивом вдалося врятуватися. Крім того, у схожу ситуацію потрапили і депутати із "Слуги народу" на чолі з Давидом Арахамією. Однак у тому випадку народним обранцям вдалося евакуюватися в укриття, де вони перечекали 10-12 обстрілів.

18 лютого секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що на Донбас відправляться політики у зв'язку із загостренням ситуації у регіон.

9 лютого народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко озвучував можливі провокації . За його словами, провокації плануються для того, щоб звинуватити Україну та потім запровадити війська, оскільки це було зроблено у Беслані.

За інформацією джерел, бойовики готуються найближчими днями значно збільшити інтенсивність обстрілів . Це пов'язано із російським святом – Днем захисника вітчизни, 23 лютого.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що окупанти на Донбасі продовжують загострювати ситуацію , свідомо вводячи в оману мешканців тимчасово окупованих територій

Минулої доби, 20 лютого, на Донбасі російські окупанти 80 разів порушили режим припинення вогню Внаслідок обстрілів один український військовий отримав поранення.

Обстріл Станиці Луганської

17 лютого стався обстріл з боку тимчасово окупованої території населеного пункту Врубівка, внаслідок чого один снаряд потрапив у двір Врубівського ліцею. Також снаряди потрапили до дитячого садка – 8 дітей евакуювали. Поранення отримали 2 жінки та чоловік – їх госпіталізували. Було пошкоджено комунальну інфраструктуру смт. Станиця Луганська. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, коментуючи ситуацію, заявив, що ситуація, яка сьогодні сталася у Станиці Луганській – це провокація .