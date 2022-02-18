Депутатів Ради відправили на фронт на Донбас – заява

Таке рішення ухвалив Зеленський

На передовий депутати візьмуться відновлення інфраструктури / Колаж "Сьогодні"

19 лютого до Донецької та Луганської області, де останні два дні серйозно загострилася обстановка, вирушать депутати Верховної Ради, щоб на місці контролювати ситуацію у неспокійному регіоні. Відповідне рішення ухвалив президент України Володимир Зеленський увечері 18 лютого.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу в Офісі президента.

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"Президент України ухвалив рішення завтра відправити на лінію фронту депутатів Верховної Ради, частину міністрів. Завтра на фронті вони будуть у тих місцях, які постраждали безпосередньо, де постраждала наша інфраструктура, школи та дитячий садок ", – повідомив Данілов.

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