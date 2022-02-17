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СЬОГОДНІ Новини України

Працювали терористи? СБУ почала розслідувати обстріли школи та дитсадка на Донбасі

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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17 лютого, 14:53
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Відкрито кримінальне провадження за статтею про терористичний акт
Обстріли розслідуватиме СБУ.
Обстріли розслідуватиме СБУ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками дитсадка та школи на Луганщині. На місцях подій працюють оперативно-слідчі групи СБУ.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Правоохоронці допитують свідків, очевидців та постраждалих від ворожих атак, вивчають і документують обставини злочинів окупантів.

СБУ відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 258 (терористичний акт, який призвів до тяжких наслідків) Кримінального кодексу України.

Обстріл дитячого садка

17 лютого близько 9 ранку російські найманці обстріляли Станицю Луганську з великокаліберної артилерії та мінометів.

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Один зі снарядів пробив стіну дитсадка, де в цей час перебували діти з вихователями. Діти не постраждали лише тому, що заняття проводилося в іншому приміщенні. Однак троє працівників отримали контузії та доправлені до лікарні. Обстріл тривав близько 40 хвилин.

Обстріл школи

За півтори години найманці знову завдали артилерійського удару по селищу Врубівка Сєвєродонецького району.

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Цим обстрілом пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебувало 30 учнів та 14 учителів. Вони були змушені рятуватись у підвалі школи.

Загострення на Донбасі

Біля міста Щастя Луганської області вранці 17 лютого російські окупанти обстріляли села Старий Айдар та Лобачеве.

Усіх жителів Щастинської ОТГ попросили не виходити на вулицю, перебувати у приміщеннях та поблизу укриттів.

Вранці російські окупаційні війська посилили обстріл на Донбасі. Вдарили по Станиці Луганській та околицях.

Згодом бойовики вдарили по Мар'їнці. Один зі снарядів упав у центрі міста біля автобусної зупинки, де була жінка. Вона отримала множинні осколкові поранення лівої кисті та черевної порожнини. З пораненнями мирну жительку доправили до лікарні.

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