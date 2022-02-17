Работали террористы? СБУ начала расследовать обстрелы школы и детского сада на Донбассе

Открыто уголовное производство по статье о террористическом акте

Обстрелы будет расследовать СБУ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками детского сада и школы в Луганской области. На местах происшествия работают оперативно-следственные группы СБУ.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Правоохранители допрашивают свидетелей, очевидцев и пострадавших от вражеских атак, изучают и документируют обстоятельства преступлений оккупантов.

СБУ открыла уголовное производство по части 2 статьи 258 (террористический акт, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Обстрел детского сада

17 февраля около 9 утра российские наемники обстреляли Станицу Луганскую из крупнокалиберной артиллерии и минометов.

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Один из снарядов пробил стену детского сада, где в это время находились дети с воспитателями. Дети не пострадали только потому, что занятие проводилось в другом помещении. Однако три сотрудника получили контузии и доставлены в больницу. Обстрел длился около 40 минут.

Обстрел школы

Через полтора часа после этого наемники снова нанесли артиллерийский удар по поселку Врубовка Северодонецкого района.

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Этим обстрелом повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Они были вынуждены спасаться в подвале школы.

Обострение на Донбассе

Около города Счастья Луганской области утром 17 февраля российские оккупанты обстреляли села Старый Айдар и Лобачево.

Всех жителей Счастинской ОТГ попросили не выходить на улицу, находиться в помещениях и вблизи укрытий.

Утром российские оккупационные войска усилили обстрелы на Донбассе. Ударили по Станице Луганской и окрестностям.

Впоследствии боевики ударили по Маринке. Один из снарядов упал в центре города возле автобусной остановки, где находилась женщина. Она получила множественные осколочные ранения левой кисти и брюшной полости. С ранениями мирную жительницу доставили в больницу.

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