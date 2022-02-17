Работали террористы? СБУ начала расследовать обстрелы школы и детского сада на Донбассе

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками детского сада и школы в Луганской области. На местах происшествия работают оперативно-следственные группы СБУ.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители допрашивают свидетелей, очевидцев и пострадавших от вражеских атак, изучают и документируют обстоятельства преступлений оккупантов.
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Обстрел детского сада
17 февраля около 9 утра российские наемники обстреляли Станицу Луганскую из крупнокалиберной артиллерии и минометов.
Один из снарядов пробил стену детского сада, где в это время находились дети с воспитателями. Дети не пострадали только потому, что занятие проводилось в другом помещении. Однако три сотрудника получили контузии и доставлены в больницу. Обстрел длился около 40 минут.
Обстрел школы
Через полтора часа после этого наемники снова нанесли артиллерийский удар по поселку Врубовка Северодонецкого района.
Этим обстрелом повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Они были вынуждены спасаться в подвале школы.
Обострение на Донбассе
Около города Счастья Луганской области утром 17 февраля российские оккупанты обстреляли села Старый Айдар и Лобачево.
Всех жителей Счастинской ОТГ попросили не выходить на улицу, находиться в помещениях и вблизи укрытий.
Утром российские оккупационные войска усилили обстрелы на Донбассе. Ударили по Станице Луганской и окрестностям.
Впоследствии боевики ударили по Маринке. Один из снарядов упал в центре города возле автобусной остановки, где находилась женщина. Она получила множественные осколочные ранения левой кисти и брюшной полости. С ранениями мирную жительницу доставили в больницу.
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