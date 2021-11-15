Зима близко. Синоптики предупредили о первом снеге в Киеве

Стало известно, когда в Киеве выпадет первый снег / Фото: Коллаж: Сегодня
Синоптики прогнозируют дождь со снегом в Киеве 19 ноября. Такая погода будет еще в Житомирской, Киевской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.
Об этом пишет пресс-служба "Укргидрометцентра".
На западе температура воздуха составит +2... +7 градусов, а ночью до +4 градусов. В северных областях днем +1...+3 градусов, а ночью -1...+1 градуса.
В центре страны днем +2... +4 градусов, а ночью -1...+2 градусов. На востоке днем +2...+4 градусов, а ночью -1...-3 градусов. Южные области ожидает такая погода: днем +7...+9 градусов, а ночью +1...+4 градусов.
В ноябре ожидаются дожди и ранний снег
В середине месяца чуть потеплеет, но может выпасть настоящий первый снег. Он, скорее всего, растает, но уже второй снег, который ожидается 24-25 ноября, вероятно, задержится до зимы, так как в 20-х числах небольшие морозы вернутся.
Морозная погода без осадков продлится до конца ноября.
Ранее мы писали:
- Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.
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