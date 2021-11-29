Зима уже на пороге. Карпаты засыпает снегом (фото)

На высокогорье Карпат с утра мороз и ограниченная видимость / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на утро 29 ноября на горе Поп Иван Черногорский в Ивано-Франковской области выпало много снега. Видимость на горе ограничена до 40 метров.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на странице в Facebook.

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Настоящая зима в Карпатах

Горные спасатели показали фото бывшей обсерватории на одной из самых высоких вершин Карпат. Она полностью покрыта снегом.

Сегодня утром на горе Поп Иван Черногорский пасмурная и туманная погода, видимость ограничена до 40 метров. Ветер там юго-восточный, его скорость достигает 8-10 м/с.

Температура воздуха –3 градуса. Падает снег.

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Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Погода в Украине 29 ноября

Сегодня по всей стране прогнозируют дождливую погоду. Кроме того, ожидается сильный ветер.

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В этот день по всей Украине пройдут дожди, местами ливни. Во Львовской области также прогнозируют снег. Ветер – юго-западный.

На западе прогнозируют 2-8 градусов тепла. На востоке столбики термометров будут колебаться от +11 до +13 градусов.

В северных регионах температура будет составлять 6-12 градусов тепла. На юге – +12-19 градусов.

В Киеве будет идти дождь, 7-9 градусов тепла, а в Симферополе также ожидается дождливая погода, однако температура будет достигать 17-19 градусов тепла.

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