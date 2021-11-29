Украину накроют ливни и сильный ветер: прогноз погоды на 29 ноября (карта)

В одни из областей ожидается снег

Несмотря на дожди, местами температура достигнет 17-19 градусов/Коллаж: Сегодня

В понедельник, 29 ноября, в Украине прогнозируют дождливую погоду. Кроме того, ожидается сильный ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В этот день по всей Украине пройдут дожди, местами ливни. Во Львовской области также прогнозируют снег. Ветер — юго-западный.

На западе прогнозируют 2-8 градусов тепла. На востоке столбики термометров будут колебаться от +11 до + 13 градусов.

В северных регионах температура составит 6-12 градусов тепла. На юге — +12-19 градусов.

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В Киеве будет идти дождь, 7-9 градусов тепла, а в Симферополе тоже ожидается дождливая погода, однако температура будет достигать 17-19 градусов тепла.

Киев окутал густой туман

Киев 28 ноября накрыл густой туман. Он окутал каждую улочку города, удерживаясь в течение всего дня. В Сети начали делиться атмосферными фото столицы. Некоторые пользователи показали, как выглядит столица в тумане с высоты птичьего полета.

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