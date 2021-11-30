Зима в Украине начнется со снега: где завтра ждать осадков – прогноз (карта)

Погода в Украине на 1 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 1 декабря, первый день зимы в Украине будет со снегом. Серьезных морозов пока ждать не стоит.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Где будет снег и ветер

Снег завтра будет мокрым.

"Карта показывает самую большую вероятность снега завтра в Украине! Там, где будет теплее, разумеется, будет дождь", – добавила синоптик.

Ветер остается резким и даже сильным.

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"Шарфы не забудьте на шею, шапки на голову", – утверждает Наталия Диденко.

Какая будет температура

Температура воздуха в большинстве областей Украины в ближайшую ночь 0-4 градуса мороза. Днем столбики термометров будут колебаться ​​от 1 до 4 тепла, а в южной части от +3 до +8 градусов.

На дорогах уже появляется гололед.

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Погода в Украине на 1 декабря. Фото: Наталии Диденко

На Киев надвигаются метели и морозы

В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.

По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.

7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.

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