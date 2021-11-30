Зима в Україні почнеться зі снігу: де завтра чекатиме опадів – прогноз (карта)

Погода в Україні на 1 грудня / Колаж "Сьогодні"
Завтра, 1 грудня, перший день зими в Україні буде зі снігом. Серйозних морозів поки що чекати не варто.
Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.
Де буде сніг та вітер
Сніг буде мокрим.
"Карта показує найбільшу ймовірність снігу в Україні! Там, де буде тепліше, зрозуміло, буде дощ ", – додала синоптик.
Вітер залишається різким та навіть сильним.
"Шарфи не забудьте на шию, шапки на голову", – стверджує Наталія Діденко.
Яка буде температура
Температура повітря у більшості областей України найближчої ночі 0-4 градуси морозу. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від 1 до 4 тепла, а у південній частині від +3 до +8 градусів.
На дорогах вже з'являється ожеледиця.
На Київ насуваються хуртовини та морози
До Києва прийдуть справжні холодивже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.
За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже з 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.
7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище за -2 градуси, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.
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