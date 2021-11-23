Зимний подход. Водителей предупредили о снеге и гололедице на дорогах

Водителей предупредили о гололедице на дорогах. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине резко усложнится ситуация на дорогах До конца суток 23 ноября ожидается небольшой мокрый снег и дождь, что приведет к гололедице на дорогах.

Об этом предупредили в пресс-службе Патрульной полиции.

Реклама

По данным Укргидрометцентра, осложнение погодных условий ожидается сегодня по всей Украине, кроме северо-востока.

"Учитывайте погодные условия. Водители, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и соблюдайте правила дорожного движения" , – предупреждают патрульные.

Также водителей призывают заменить шины на своем автомобиле на зимние.

Реклама

В Киеве пошел первый снег

23 ноября он выпал в некоторых районах столицы. В то же время синоптики предупреждают, что такие осадки могут усложнить ситуацию на дорогах.

"Снег, кроме красивой романтической картинки, может сразу усложнить и так непростую повседневную ситуацию на наших дорогах. Позаботьтесь уже в данный момент о способах, которыми вы будете вечером возвращаться домой с работы или дружеских посиделок", – уточнила синоптик.

Какой погоды ждать этой зимой?

Проявления зимы, похолодания, снег будут, но природных катаклизмов не ожидают.

Реклама

"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – рассказал синоптик Николай Кульбида.

Морозы могут достигать и 25 и 30 градусов. Но в сравнении с зимами 30-40 лет назад эти морозные периоды окажутся кратковременными.

Раньше мы писали: