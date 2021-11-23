Зима на підході. Водіїв попередили про сніг та ожеледицю на дорогах

Водіїв попередили про ожеледицю на дорогах. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні різко ускладниться ситуація на дорогах. До кінця доби 23 листопада очікується невеликий мокрий сніг та дощ, що спричинить ожеледицю на дорогах.

Про це попередили у пресслужбі Патрульної поліції.

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За даними Укргідрометцентру, ускладнення погодніх умов очікується сьогодні по всій Україні, крім північного сходу.

"Зважайте на погодні умови. Водії, будьте уважними за кермом, стежте за дорожньою обстановкою та дотримуйтесь правил дорожнього руху", – попереджають патрульні.

Також водіїв закликають замінити шини на своєму авто на зимові.

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В Києві пішов перший сніг

23 листопада він випав у деяких районах столиці. Водночас, синоптики попереджають, що такі опади можуть ускладнити ситуацію на дорогах.

"Сніг, окрім красивої романтичної картинки, може одразу ускладнити й так непросту щоденну ситуацію на наших дорогах. Подбайте вже зараз про способи, якими ви ввечері повертатиметеся додому з роботи або дружніх посиденьок", – уточнила синоптик.

Якої погоди чекати цієї зими?

Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікуємо.

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"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – каже синоптик Микола Кульбіда.

Морози можуть сягати і 25, і 30 градусів. Але порівняно з зимами 30-40 років тому ці морозні періоди виявляться короткочасними.

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